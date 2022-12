Sem manutenção, BR-317 se deteriora com chuvas e tem trechos com elevado risco de acidentes neste fim de ano

Com crateras gigantescas e nenhum sinal de serviços de manutenção, a BR-317, especialmente no trecho entre Rio Branco e Xapuri, se tornou uma armadilha altamente perigosa para motoristas que trafegam pela rodovia federal. Tem sido comum passar por carros parados na estrada com pneus estourados e acidentes causados pela má conservação de vários pontos já começam a ser registrados.

As chuvas são um agente potencializador dos problemas e riscos à segurança na rodovia. Ao mesmo tempo em que acelera o desgaste dos trechos críticos, tornando os buracos mais profundos e perigosos, a água dificulta a visualização desses obstáculos pelos motoristas, que dificilmente escapam de atingir as verdadeiras panelas que se formam ao longo da via, estourando pneus e danificando rodas, quando não se acidentando.

Até mesmo os taxistas, que rodam todos os dias na estrada e memorizam os pontos perigosos da rodovia estão preocupados com a situação. “Está péssima a estrada. Muitíssimo buracos e buracos fundos. Todos os dias encontramos muitos carros com os pneus estourados. Até nós, taxistas, que rodamos todos os dias, caímos em buracos. Na verdade, a estrada está uma calamidade. Inclusive, esses dias tombou uma viatura da PM por causa de buracos”, relata Jânio Barros, taxista de Xapuri.

O profissional do volante se refere a um acidente ocorrido na última terça-feira (13), quando uma viatura da Polícia Militar que saiu de Brasiléia tombou nas proximidades de Xapuri. Algumas pessoas que viajavam no veículo, segundo informações extraoficiais, parentes do militar que dirigia o veículo, ficaram feridas e foram levadas para o Pronto-Socorro de Rio Branco. Há a possibilidade de o acidente ter sido motivado por buracos na estrada.

Falta de recursos

Em julho passado, diante dos rumores de que os recursos para manutenção das rodovias federais no Acre se escasseavam, o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), general Antônio Leite dos Santos Filho, garantiu ao senador Marcio Bittar que as obras de manutenção que já estavam em andamento não serão paralisadas.

No caso da BR-317, no trecho entre Rio Branco e Epitaciolândia, apenas dois trechos onde houve rompimento da rodovia federal houve continuidade dos serviços. Um desses pontos, nas proximidades da segunda cidade, ainda está em fase de conclusão. Fora esses, não se vê nenhuma movimentação ou estrutura presente na rodovia que indique que algo será feito a curto prazo.

A reportagem tentou manter contato com a Superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Acre, mas não conseguiu êxito até o fechamento desta publicação. Tentativas também foram feitas para números atribuídos à Assessoria de Comunicação da autarquia federal, mas também sem sucesso.