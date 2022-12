Novos governos, novos tempos

JANEIRO se inicia tendo o Lula como o novo presidente do Brasil e o Acre com um novo governo do Gladson Cameli. Do Lula, se espera que, ele consiga acabar com a conflagração nacional, com o radicalismo pela violência política, com a rejeição da ciência e dos atos de rancor, que marcaram o governo do presidente Jair Bolsonaro que está se despedindo, no próximo dia 31. Que restabeleça a paz nacional. Bolsonaro não vai deixar saudades. E, do Gladson a esperança é que deixe as obras megalomaníacas de lado, e concentre todas as suas forças para tirar o Acre de ser o terceiro do ranking nacional com uma grande parcela da sua população vivendo na pobreza extrema ou em estado de pobreza. Mais importante que qualquer obra é colocar comida no prato das famílias acreanas que integram a legião de desempregados. É preciso gerar emprego e renda. Urgente Sem isso, será tapar o sol com a peneira. O restante é o complemento. Que venha 2023, com novos tempos para os brasileiros e para os acreanos.

UMA PENA

A OPOSIÇÃO é importante em qualquer governo. A tendência na próxima gestão do Gladson e ter uma oposição minoritária. Nomes combativos como Roberto Duarte, Jenilson Leite, Daniel Zen, Neném Almeida, não estarão na próxima legislatura. O que será uma pena.

PERDEU O POVO

TODO candidato a deputado durante a campanha promete se eleito for votar a favor do interesse da população. Não é o que está fazendo o grupo de deputados que está votando a favor do aumento do ICMS para a energia e gasolina, porque o reajuste vai sobrar para o bolso da população. Tudo para agradar ao governo. Fecham a legislatura, que majoritariamente foi positiva, com uma chave de lata. Chave de ouro para os deputados que deram seu voto a favor da população.

ACABOU A MAMATA

ENFIM, obrigados pelo STF, os deputados federais tiveram que aprovar em toque de caixa um Projeto de Resolução tornando transparente o famigerado Orçamento Secreto, que encheu o bolso de muito parlamentar.

MANDATO COERENTE

NÃO concordo em nada com as suas ideias de extrema direita. Me reporto apenas à sua ação na ALEAC. O deputado Roberto Duarte (REPUBLICANOS) foi de uma coerência parlamentar exemplar. Não pegou emprego do governo, não aceitou ser cooptado, o que lhe facilitou ser independente e um dos mais duros críticos do governo Gladson. E, votou a favor quando um projeto beneficiava a população. Encerra o mandato em alta.

MAIS PRODUTIVA

A ASSECOM do governo tem dez vezes mais jornalistas no seu quadro que a ASSECOM da PMRB. Mas, quando se trata de matérias que são enviadas aos que fazem comunicação para divulgar, a turma da PMRB é mais produtiva no volume de informações produzidas,

NUNCA BRIGUE POR POLÍTICOS

HOUVE a maior quizumba na reta final da campanha entre a equipe do Gladson e o então candidato ao Senado, Ney Amorim (PODEMOS), ao ponto de rompimento. Pelo visto, ambos se acertaram e o Ney já foi anunciada como futuro membro do segundo mandato do Gladson. Nunca brigue por políticos, eles acabam se acertando e quem tomou partido fica mal.

NÃO MUDOU NADA

O CONFRONTO de grupos no governo do Gladson, ao ponto de apresentarem vetos a nomeações, continua, e tudo sob o olhar beneplácito do governador. O clima, longe de ajudar só tumultua e lhe diminui o poder. Se vai ter forças para mudar a rotina de brigas no segundo mandato, só resta aguardar para ver que bicho vai dá.

COMEÇOU A MUDANÇA

OS CAMINHÕES de mudança já começaram num entra e sai no espaço do Palácio do Planalto. Acabou a festa, não tem volta. Lula vai subir a rampa. Sem golpe militar.

GOSTE OU NÃO GOSTE

E, se goste ou não se goste do Lula vão ter que lhe aturar por 4 anos. E, quem não gosta vai ter que esperar para votar em outro nome para a presidência em 2026.

NADA ATÉ AQUI

O PT do estado permanece de retiro em orações para que o Jorge Viana acabe emplacando um ministério. Até aqui as preces não foram ouvidas, seu nome não aparece na mídia nacional na lista os ministeriáveis.

FIM DO SONHO

QUEM sonhava em se sentar na cadeira de secretário estadual de Educação no novo governo do Gladson, pode acordar. Já foi anunciado pelo próprio Gladson que o secretário Aberson Carvalho continuará no cargo.

NÃO FICARIA SURPRESO

CASO em 2024 o médico Israel Milani (REPUBLICANOS) apareça como candidato a prefeito de Brasiléia, não vou me admirar. Já está até com residência no município.

LAMENTO DE DERROTADO

“O Gladson não tem amigos na política, ele usa e descarta. É só olhar para a lista dos que lhe eram fiéis e estão abandonados. Eu sou um deles”. Desabafo feito ontem por um deputado que não se reelegeu ao BLOG.

PERDEU PARA ELE

O PT não perdeu a última eleição para ninguém, perdeu para ele. Se hoje não tem deputado estadual e deputado federal deve-se a estratégia errada do Jorge Viana não ter sido candidato à Câmara Federal e o Marcus Alexandre não ter saído para a ALEAC.

ATÉ PARA A LUA

VEJO algumas críticas sem sentido, contra o fato do governador Gladson ter ido ao Catar assistir no domingo a final da Copa do Mundo. Como vai à sua própria custa, pode ir até para a Lua, se assim ele entender.

MAI UM NA MULTIDÃO

O BOLSONARO podia sair do governo por cima, sem as cenas de vandalismo e o clamor pela volta da ditadura militar, atos protagonizados por integrantes da sua bolha de radicais. Na política se perde e se ganha, e ele não assimilou ainda que perdeu e a partir de janeiro será mais um na multidão sem mandato e sem poder.

BOLA DE NEVE

CHEGA uma denúncia de servidores terceirizados de uma empresa de um parlamentar da cota dos novatos eleitos, de que não recebem há três meses, e prometem fazer uma grande manifestação em frente à casa do parlamentar para protestar. Brigam pelo que é deles.

ESPAÇO LIMITADO

A BANCADA federal eleita pelo estado na última eleição terá dificuldades de conseguir recursos além das emendas parlamentares. Os oito novos deputados federais fizeram campanha pela reeleição do Bolsonaro.

ACABOU A PAZ

PELO noticiário policial registrado a violência deu pulo no estado, no aumento dos seus índices de execuções. Para se ter uma ideia, somente 34 pessoas foram mortas em novembro. Sem falar nos assaltos. A capital é a campeã nos números alarmantes dessa violência.

FRASE MARCANTE

“A vida não passa de um jogo em que todas as repostas existem; você só precisa encontrar as perguntas certas para vencer”. Autor desconhecido.