Saiba como funcionará o transporte público no Natal e Réveillon

A Prefeitura de Rio Branco divulgou esta semana, o Plano de Operação do Transporte Público do Final do Ano, destacando o funcionamento das frotas de ônibus dispostas durante as datas festivas.

Segundo o documento, nas vésperas de natal e do ano novo, dia 24 e 31, os trabalhos funcionarão normalmente, com carros reservas, caso a demanda seja maior que a oferta. Com 3 no terminal central, 1 no Tucumã/Universitário e outro na Baixada.

Já no natal e no Réveillon, 25 de dezembro e 1 de janeiro, a operação estará com 50% da frota do normal dos dias úteis. A ação é definida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transporte (SINTTPAC), que solicita que metade dos empregados tenham folga em um ou outro dia dos feriados.

Linha Especial

No dia 31, a prefeitura disponibilizou uma linha especial de ônibus com trajeto para a Gameleira e Estacionamento da Arena da Floresta, onde ocorrerá o tradicional Réveillon da capital. O ponto será em frente a loja Marisa, no Centro de Rio Branco e passará pelos dois locais de realização das festas.

Durante a data de virada de ano, a ponte metálica Juscelino Kubitschek estará interditada. A de concreto, Coronel Sebastião Dantas, funcionará com duplo de tráfego e a Rua 6 de Agosto terá o sentido invertido.

Na Gameleira acontecerá apresentações de artistas locais, com início às 20h30, além da tradicional queima de fogos de artifícios. Já na Arena da Floresta, acontecerá o show de Jads e Jadson, a partir de 00h30.

Veja o cronograma completo AQUI.