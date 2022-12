Polícia Militar lança Operação Papai Noel em Cruzeiro do Sul

A festa do réveillon em Cruzeiro do Sul terá novidades: os shows e queima de fogos serão realizados no estádio Arena do Juruá com os nomes já confirmados de Chicão dos Teclados e da cantora Lauana Prado, de renome nacional. O evento terá início às 21 horas do sábado, 31, com expectativa de público de aproximadamente 30 mil pessoas.

O evento será realizado por meio de parceria entre o Governo do Estado, Prefeitura de Cruzeiro do Sul e Associação Comercial do Alto Juruá.

Este será o primeiro réveillon realizado na área do estádio, onde foi montada a Expoacre Juruá deste ano. Antes, o evento acontecia na praça Orleir Cameli, em frente à Catedral Nossa Senhora da Glória.

40 tendas serão montadas na área do estádio e as inscrições para quem quiser vender bebidas e alimentos no local devem ser feitas na Associação Comercial do Alto Juruá, em Cruzeiro do Sul.

“As famílias cruzeirenses merecem essa celebração. O Governo do Estado tem unido esforços para apoiar a realização desse evento que, com certeza, irá alegrar e unir muitas famílias ao celebrar a chegada de um novo ano que trará paz, união e saúde, que é o que precisamos para seguir em frente”, destacou o governador Gladson Cameli.

O prefeito Zequinha Lima lembrou que será o primeiro show da virada com artistas nacionais.

“Nunca tivemos um show nacional na virada do ano aqui em Cruzeiro do Sul, principalmente depois desse período de pandemia, em que até as festas particulares deixaram de existir. Agora, nesta parceria, estamos trazendo aqui dois shows nacionais para celebrar a chegada de 2023”, comemorou.

Atrações musicais e queima de fogos

A abertura ficará por conta dos DJs, que a partir das 21 horas começam as apresentações. Os shows nacionais começarão logo após a queima de fogos, que não terão estampido.

A cantora sertaneja Lauana Prado já participou de três reality shows e foi a única artista brasileira a entrar no Top 100 Global do Youtube em 2019, ao emplacar o hit Cobaia.

Já o artista maranhense Chicão dos Teclados, conhecido como Nelson Ned do Maranhão, por sua voz e estilo musical parecidos com o saudoso cantor, é seresteiro.

A segurança será reforçada no local da festa.