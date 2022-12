Feira de natal e bazar beneficente serão realizadas neste sábado, em Rio Branco

Quem busca opções de lazer e entretenimento neste final de semana em Rio Branco, tem à disposição diversas celebrações que movimentam os espaços públicos e privados da cidade.

O ac24horas separou as melhores atrações para se divertir com segurança. Acompanhe.

– Cine Teatro Recreio

Esta semana teve estreia do filme “A morte habita à Noite”, no Cine Teatro Recreio. As apresentações do longa acontece as 19h. Além disso, você pode assistir ainda a obra “Êxtase”, às 16h30.

– Especial The Beatles

A banda RockUp anima trás para Rio Branco, neste sábado, 17, no A Confraria, o Especial The Beatles, às 22h. Diretamente de Porto Velho, o show trás os maiores sucessos da banda inglesa.

– Recanto Food&Beer

Tem promoção na Black Friday doRecanto Food&Beer, bar e restaurante na Estrada Dias Martins, com três noites especiais para aproveitar bem o fim de semana. Em novo horário de funcionamento, das 19h às 03h.

No dia 16, acontece o “Vem de R’, com os Djs Nareza e Neto. Já no sábado, 17, tem a ‘Festa dos Zoodiacos” com os DJs Gabs e Lunnar. No domingo, 18, tem o “Fim do Jogo”, com transmissão do jogo Argentina e França na final da Copa do Mundo.

– Sesc Acre

Domingo de lazer é no Sesc Acre. Dia 18, tem o Especial Copa do Mundo, com piscina, futebol, cardápio especial, som ao vivo e a transmissão do jogo da Argentina contra a França. O evento começa às 09h.

– Noite Chique, no Vila Beer

O novo espaço do Vila Beer, em Rio Branco, preparou nesta sexta-feira, 16, a Noite Chique, com promoção de cerveja Skol até às 21h30, os melhores petiscos e shows da banda Forró Pegada Prime e Samba Groove.

– Avatar 2, no Cine Araújo

O filme “Avatar: O Caminho das Águas” estreitou esta semana no Cine Araújo, no Via Verde Shopping, em Rio Branco. Com 192 minutos, o longa é apresentado todos os dias , mas seções das 13h40 até às 21h30.