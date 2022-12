Marcus Alexandre é “emprestado” pelo governo ao TRE-AC

Na manhã desta última quarta-feira (14), militares do 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros atenderam a um chamado da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para um carro em chamas na BR-317, nas proximidades de Xapuri. Estranhamente, o veículo estava abandonado e havia certa quantidade de roupas novas (embaladas) no bagageiro, o que indicava pertencerem a um comerciante.

O caso só foi explicado horas depois, quando já no fim da tarde a Assessoria da Polícia Civil emitiu uma nota de esclarecimento sobre o que ocorreu. Por volta de meio-dia da mesma data, uma equipe de investigação da Delegacia de Xapuri foi avisada por populares de que um homem pedia socorro na rodovia, próximo ao veículo que havia sido incendiado.

Os policiais foram ao local e encontraram um homem de aproximadamente 30 anos de idade, residente em Rio Branco, que bastante abalado disse que havia sido assaltado na capital na noite anterior, quando foi abordado por um grupo de criminosos que o amarraram e o colocaram no bagageiro do veículo e saíram do local onde teve início ao roubo.

Segundo a vítima, depois de várias horas andando no bagageiro do veículo, amarrado com as mãos para trás, percebeu que o carro apresentou problema mecânico. Foi quando os criminosos o retiraram do bagageiro e o levaram para o meio do mato onde o deixaram amarrado em uma árvore.

De acordo com o relato do homem à polícia, ele apenas conseguiu se desamarrar por volta das 11 horas da manhã, quando caminhou até a margem da rodovia, momento em que se deparou com seu veículo incendiado pelos criminosos. Após ser visto por quem passava na rodovia, a polícia foi acionada para prestar atendimento.

A vítima levou os Investigadores até o local no meio do mato onde passou a madrugada e metade da manhã amarrado. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Xapuri, onde registrou o boletim de ocorrência e foi encaminhado para a Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), na capital, onde o caso será investigado.