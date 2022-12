Bolsonaristas do Acre são alvos de operação da PF por bloqueio da BR-364

Na manhã desta quinta-feira, 15, a Polícia Federal realiza 81 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em apuração que tramita na corte suprema acerca dos bloqueios de rodovias após a proclamação do resultado das Eleições Gerais de 2022 – que teve Lula eleito presidente da República.

De acordo com o documento, as medidas estão sendo cumpridas nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e no Distrito Federal, em Brasília.

A PF cumpre a ordem judicial contra os “Bolsonaristas” – físicos e jurídicas identificadas pelas forças federais e locais de Segurança Pública dos estados. Somente no Acre, foram cumpridos 11 mandados, nos municípios de Boca do Acre, Brasileia, Epitaciolândia e na capital Rio Branco.

Após as eleições, dezenas de apoiadores de Bolsonaro chegaram a fechar as rodovias estaduais no Acre – contudo, os bloqueios foram desfeitos em ação rápida da força de segurança.