Ao ser diplomado, Gladson descarta discurso bolsonarista e defende urnas eletrônicas

O governador Gladson Cameli (Progressistas), reeleito com 235.705 votos (56,64% dos votos válidos), foi diplomado em solenidade nesta quinta-feira, 15, na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC) e defendeu a valorização dos poderes de Estado e do sistema democrático em seu discurso.

O chefe do executivo acreano fez críticas aos que questionam o resultado das eleições. Segundo ele, é necessário valorizar os poderes legislativos e judiciários. “Temos que parar de ser pessimistas e juntos vamos melhorar a vida das pessoas. Eu vou questionar as urnas que me elegeram? Não, eu vou colaborar com o trabalho das instituições”, comentou.

Cameli citou na sua fala como governador reeleito e diplomado, que deverá focar na geração de empregos e políticas voltadas às mulheres. “Incentivar geração de empregos, agronegócio e o desenvolvimento sustentável. Além de desenvolver políticas para as mulheres, diminuindo assim, os índices de violência, avançar no desenvolvimento e concluir as obras”, ressaltou.

O governador disse ainda que pretende governar com os poderes institucionais e pediu apoio dos parlamentares eleitos no pleito eleitoral de outubro. “Eu não quero governar só. Quero governar junto com todas as pessoas e instituições. Não irei recuar, temer ou baixar a cabeça, mas irei cumprir minha promessa pois sonho em terminar esse mandato com uma sensação de dever cumprido. Preciso dos nobres senadores”, argumentou.

Ao desejar as felicitações de fim de ano, Gladson prometeu melhorar a transparência da sua gestão no próximo mandato. “A palavra fundamental é união. Temos que melhorar a transparência do poder executivo e os controles internos. Vamos cuidar do diamante do nosso estado”, encerrou.

FOTO: SÉRGIO VALE