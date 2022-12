Uma voz na Assembleia na defesa de mulheres vítimas de violência

A vereadora e deputada estadual eleita, a médica Michelle Melo (PDT), será uma voz atuante no combate a violência contra a mulher, que tem colocado o Acre no topo do ranking em feminicídios. Na Câmara Municipal, a parlamentar já vinha direcionando o seu trabalho na defesa de políticas públicas para a proteção de mulheres afetadas pelas mais variadas formas de violência.

De acordo com o Anuário de Segurança Pública, o Acre voltou a ser um dos estados com maior taxa de feminicídio do país. Até o mês de julho deste ano, o estado registrou 37 assassinatos de mulheres na capital e no interior. Em 2021 foram 29 assassinatos. Os crimes, em sua maioria absoluta, são praticados por ex-companheiros quando as mulheres tentam se defender ou mesmo livrar-se de relacionamentos tóxicos e violentos.

Michelle Melo pretende ampliar o trabalho de combate a violência contra a mulher para todo o Acre já partir do ano que vem. O objetivo da futura parlamentar estadual, é propor leis, projetos e parcerias com instituições públicas criando uma rede de proteção às mulheres vítimas de violência.

“A violência contra a mulher sempre ocorreu em todos os níveis sociais”. (Maria Madeiro – Livro -As Mulheres Invisíveis)

. Documentário sobre o caso “Flordelis” que, segundo a polícia do Rio de Janeiro é a mandante do assassinato do pastor Anderson do Carmo, seu marido, é chocante nos detalhes.

. Vale a pena assistir as minúcias da construção de um crime de ódio em um relacionamento tóxico, marcado pelo ódio incontido, mas publicamente uma felicidade só.

. Como a COLUNA havia anunciado, o bispo José será senador do Acre por um mês certinho.

. Terá direito a salário, assessores, verba de gabinete, verba indenizatória e outras regalias…não se sabe se haverá tempo para torrar tanto dinheiro.

. Macunaíma p* da vida porque não recebeu uma ligação do bispo.

. Segundo ele, quando o bispo chegou no Acre no início dos anos 2000, o acolheu com todo amor e carinho.

. Esquenta não Macunaíma, a ingratidão na política é muito mais comum do que se pode imaginar a vã filosofia.

. A vã filosofia da religião, bem explicado!

. É que os dois se dizem cristãos religiosos.

. O prefeito Bocalom assumiu espontaneamente a bucha do sistema de água e esgoto de Rio Branco que era de responsabilidade do estado.

. O governador Gladson Cameli (PP) entregou o sistema sem fazer nenhuma confusão.

. Estão matando gente que nem boi no matadouro!

. Deus nos livre e guarde!

. Até quando, Senhor?!

. Bom dia!