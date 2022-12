Criminoso invade casa e atira no pescoço de homem na Sobral

César Araújo da Silva, de 50 anos, foi morto a tiros na noite desta terça-feira (13), após um ataque de criminosos a uma mercearia situada na rua José de Barros, no bairro São Francisco, no município de Senador Guiomard, distante 27 km de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, César foi até a casa de sua mãe comer algo e na volta quando chegou na rua residência aonde funciona uma pequena mercearia, teve sua casa invadida por dois criminosos que em posse de armas de fogo efetuaram vários tiros na direção da vítima. Durante a ação dos faccionados, César foi atingido com 9 projeteis na região da cabeça, peito e braços. O seu cachorro que estava amarrado com uma corda também foi atingido com dois tiros, na boca e no peito. Mesmo ferido, a vítima ainda conseguiu sair de sua casa e caiu na calçada.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) do município chegou a ser acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por César que já se encontrava morto.

Policiais Militares estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do Perito Criminal. Em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prender os autores do crime que fugiram correndo, mas eles não foram encontrados.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco para os exames cadavéricos. A polícia informou ainda que a motivação do crime é a guerra entre organizações criminosas, pela disputa de território e domínio do tráfico de drogas.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil do município de Senador Guiomard.