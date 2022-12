Criminoso invade casa e agora no pescoço de homem na Sobral

Faltando dois dias para o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE) realizar a diplomação dos candidatos eleitos do pleito 2022, surgiram rumores nesta terça-feira, 13, de que um avião da Embraer E175STD- PS-CAV da Polícia Federal, que pousou em Rio Branco, poderia está em solo acreano para fazer as tradicionais operações de coibir atos ilícitos no Estado.

No entanto, a assessoria da Polícia Federal rechaçou a possibilidade de ocorrer operações nos próximos dias. Segundo o órgão, o avião traz a comitiva do Diretor Geral da PF para a posse do novo superintendente no Acre, o delegado Eduardo Rogério Rodrigues dos Santos.

No Acre, os diplomas serão entregues pessoalmente aos eleitos: governador e vice-governadora, senador, 8 deputados federais e 24 deputados estaduais na manhã da quinta-feira, 15.