Sine do Acre oferta 31 vagas de emprego nesta terça-feira, em Rio Branco

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) realizou nesta segunda-feira, 12, o evento de encerramento do projeto “Adote um sonho e faça uma criança feliz”, com a entrega de presentes de natal para alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Iracema Gomes Pereira.

Idealizado pela promotora de Justiça Joana D’Arc Dias Martins e pelo procurador de Justiça Carlos Roberto da Silva Maia, o projeto atendeu aos pedidos feitos pelos alunos em cartas de natal, recolhidas e adotadas por integrantes do MPAC e demais pessoas que se interessaram em colaborar com a ação para tornar o natal das crianças mais feliz.

Além da entrega de presentes, o evento contou, ainda, com atividades recreativas com Papai Noel, brincadeiras, lanches e uma performance artística apresentada pelas crianças como demonstração de boas-vindas e agradecimento aos integrantes do MPAC.

O procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro ressaltou o simbolismo da atividade, destacando a importância de ações voltadas para as crianças.

“Agradeço imensamente a todos os envolvidos nesta ação. É uma grande alegria que a gente possa estar reunido hoje para celebrar os sonhos das pessoas que mais merecem a realização dos sonhos, que são as crianças. Me emociona participar de um evento como este, porque mesmo diante das dificuldades do dia a dia, a gente vê que ainda há muita esperança e oportunidades para que essas crianças possam melhorar o nosso país”, disse.

O procurador de Justiça Carlos Roberto Maia falou da satisfação em participar do projeto e agradeceu aos que se envolveram na atividade. “Tenho certeza que nossa instituição sai mais engrandecida hoje. Agradeço todo o apoio que recebemos para a realização desta ação. Fico muito feliz e emocionado, pois quem recebe o presente somos nós, que certamente sairemos daqui espiritualmente bem melhores”, afirmou.

Para a promotora Joana D’Arc, o projeto proporcionou o sentimento de realização não só para os alunos, mas também para todos os envolvidos na atividade. “Quando começamos a ler as cartinhas ficamos muito emocionados e buscamos realizar os sonhos dessas crianças. Posso dizer, sem medo de errar, que quem está saindo presenteado daqui somos nós, porque é uma satisfação muito grande poder compartilhar este dia. Tenho certeza que sairemos daqui muito mais felizes e realizados”, ressaltou.

Em uma fala de agradecimento, a gestora da escola, Aldinéia Andrade, disse que a iniciativa impactou positivamente as crianças, através da realização de sonhos, descritos por elas nas cartas. “As crianças não pediram presentes apenas, elas pediram sonhos, e essa parceria com o Ministério Público veio para realizar esses sonhos, portanto eu só tenho a agradecer”, destacou.

Pelo MPAC, também participaram da atividade, o secretário-geral Glaucio Ney Shiroma Oshiro e o procurador de Justiça Getúlio Barbosa, além da equipe de servidores que atuaram para a realização do projeto.

Com informações da assessoria do MPAC.