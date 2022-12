Polícia Federal prende em Rio Branco ex-governador peruano de Madre de Dios, acusado de corrupção

A Polícia Federal, por meio da representação Regional da Interpol no Acre, cumpriu nesta terça-feira, 13, em Rio Branco, mandado de prisão contra o ex-governador de Madre de Dios, no Peru, Luis Hidalgo Okimura. Ele se encontrava na capital acreana já há algum tempo, segundo a imprensa peruana.

O político é acusado pelo Ministério Público peruano de cometer crimes de corrupção passiva, tráfico de influência e organização criminosa quando foi governador regional.

A Polícia Federal não divulgou oficialmente o nome do ex-governador, mas informações divulgadas pela rádio Madre de Dios desde abril deste ano davam conta de que havia indícios de que Hidalgo estava morando no Acre, segundo a Divisão de Investigação Criminal de Alta Complexidade (DIVIAC).

Segundo as mesmas informações, à época, o procurador superior Octavio Ramos Pacompía, envolvido nas investigações de um esquema de corrupção chamado de Los Hostiles de la Amazonía, afirmou que o político, envolvido no caso, e que é médico, havia sido visto em Rio Branco.

“Ontem, como a investigação não para, a DIVIAC enviou ao Ministério Público uma denúncia de que o senhor Hidalgo está em Río Branco, em um supermercado, e é de conhecimento público porque (um vídeo) está circulando nas redes sociais”, disse o promotor.

Ainda segundo a rádio Madre de Dios, de acordo com o relatório nº 043-2022, elaborado pela DIVIAC, a presença de Hidalgo foi captada pela câmera de vídeo de um desconhecido e posteriormente publicada em uma postagem na página oficial do Governo Regional de Madre de Dios, no Facebook, como comentário de um usuário.

Depois disso, o DIVIAC encontrou mais vestígios do ex-governador em Río Branco. “Desde 2012 ele é funcionário do Instituto de Gestão em Saúde do Acre. Por outro lado, foi recebida a informação de que Luis Hidalgo Okimura é sócio da empresa SOSLU CONSULTORIO MÉDICO desde março de 2014”, diz o relatório policial.

Mas isso não foi tudo. A divisão de investigação também apurou que no dia 17 de março de 2022, Hidalgo apresentou denúncia relativa à perda ou extravio de documentos em uma das delegacias de Rio Branco.

E, na mesma linha, o relatório policial acrescentou o seguinte: “Devido à troca de informações com a Polícia Federal do Brasil e de fonte humana, foi recebida a informação de que o cidadão Luis Guillermo Hidalgo Okimura reside atualmente no seguinte endereço: Rua Netuno, 146, Morada do Sol”.

Por todos esses motivos, o Ministério Público pediu ao Judiciário “que realizasse as diligências cabíveis perante a Interpol para que seja emitido um alerta vermelho sobre o referido acusado”, que foi sentenciado a 36 meses de prisão preventiva em fevereiro passado, após ser acusado de chefiar uma organização criminosa dedicada ao tráfico de madeira.

O mandado de prisão foi cumprido nesta terça-feira por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) com fins de extradição. O preso já se encontra à disposição da justiça brasileira para continuidade do processo extraditório.