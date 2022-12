No Acre, torcedores da Argentina faltam trabalho para assistir duelo contra Croácia: “vamos vingar o Brasil”

Argentina e Croácia fazem nesta terça-feira, 13, a primeira semifinal da Copa do Mundo do Catar, no estádio Lusail, em Doha. No Acre, alguns torcedores devem aderir a Seleção Azul celeste após mais uma eliminação da Seleção Brasileira nos pênaltis para os croatas.

A reportagem do ac24horas ouviu o cabeleireiro Josué de Paiva Silva, 46 anos, morador do bairro Conquista, que torce para os hermanos há 22 anos – desde que Messi assumiu a camisa 10 – antes usada pelo astro Riquelme. Na opinião do trabalhador, Lionel Messi merece a taça de campeão do mundo com sua seleção – a única que falta na carteira do atleta.

Paiva contou que deverá assistir ao duelo na praça de alimentação do Via Verde Shopping, desta vez, sem telões como nos jogos do Brasil. “Hoje eu vou parar o serviço para acompanhar o jogo da Argentina e vou torcer para ela vingar a peia da Croácia no Brasil de certeza”, declarou o torcedor.

Já o pedreiro Luzivam Pinheiro, 49 anos, morador do Mocinha Magalhães, revelou que não torce para a seleção canarinho desde a Copa do Mundo de 1994 – ano do tetracampeonato. Pinheiro disse ainda que também é torcedor declarado de Messi. “Eu torço pra Argentina porque gosto do Messi e tem um futebol raçudo e sem frescura. Deixei de torcer pro Brasil em 1994. Essa foi a última vez. E hoje, o Messi merece ser campeão mundial”, ressaltou.

Luzivam, a exemplo de Josué, deixou claro que não vai trabalhar para acompanhar a semifinal entre Argentina e Croácia. “Tava querendo trabalhar na colônia, mas não vou, irei assistir a partida da Argentina. Vamos vingar o Brasil”, argumentou.

Já o acreano Doca Maciel, que reside em Pernambuco, no Recife, disse que vai torcer para os hermanos junto com seu filho no conforto de sua nova residência no nordeste. “Sou Argentina desde pequenininho, o jogo aqui vai dá bom”, garantiu.

Quem chegar à final do duelo de hoje terá como adversário o vencedor de França x Marrocos, jogo da outra semifinal que será disputado na quarta-feira, 14, no Catar.