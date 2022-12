Inep abre licitação para contratar aplicadora do Enem 2023

Os extremistas apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) — derrotado nas eleições deste ano contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — depredaram a 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), na noite desta segunda-feira (12/12). Em vídeo obtido pelo Correio, é possível ver a porta da DP destruída e um ônibus pegando fogo em frente ao local. O veículo está totalmente carbonizado. Até o momento, não há informações sobre as prisões pelos atos.

As imagens ainda mostram carros da Polícia Civil com vidros quebrados e parcialmente destruídos. Há um forte aparato de policiais civis no local e militares em frente a delegacia da área central de Brasília para evitar novos ataques. O confronto começou na noite desta segunda-feira, ao lado da sede da Polícia Federal (PF), na Asa Norte. Depois foram verificadas confusões em outros pontos da capital.

Segurança é reforçada ao redor do hotel de Lula e Alckmin em Brasília.

Bolsonaristas fecham vias no centro de Brasília e entram em confronto com a PM.

Os bolsonaristas contestam a prisão do cacique Serere Xavante, apoiador de Bolsonaro, após pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) e do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O cacique faz parte do grupo de indígenas que invadiu a sala de embarque do Aeroporto Internacional de Brasília no último dia 2 de dezembro.

A reportagem do Correio esteve no local e flagrou um homem arrancando uma lixeira enquanto o confronto ocorria no fim da rua. De longe, era possível observar focos de incêndio em diversas vias no centro da capital. Em meio à confusão, três carros da Polícia Militar chegaram para conter a situação.

Em um dado momento, alguns manifestantes fecharam a Via N2 (em ligação com a W3) e tentaram impedir que os veículos seguissem no sentido Esplanada dos Ministérios. No fim da rua, é possível ver pontos com fogo e pneus no meio da pista. Diversos ônibus também foram incendiados pelos bolsonaristas.

Entenda

Um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) entrou em confronto com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na noite desta segunda-feira (12/12), ao lado da sede da Polícia Federal (PF), na Asa Norte, no centro de Brasília.

Segurança do DF fecha Esplanada para conter extremistas apoiadores de Bolsonaro.

Extremistas bolsonaristas tentam jogar ônibus de viaduto no centro de Brasília.

O confronto começou após a Polícia Federal prender o cacique Serere Xavante, apoiador de Bolsonaro, após pedido da Procuradoria-Geral da República e de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O cacique faz parte do grupo de indígenas que invadiu a sala de embarque do Aeroporto Internacional de Brasília no último dia 2 de dezembro.

A reportagem do Correio esteve no local e flagrou um homem arrancando uma lixeira enquanto o confronto ocorria no fim da rua. De longe, era possível observar focos de incêndio em diversas vias no centro da capital. Em meio à confusão, três carros da Polícia Militar chegaram para conter a situação.

Em um dado momento, alguns manifestantes fecharam a Via N2 (em ligação com a W3) e tentaram impedir que os veículos seguissem no sentido Esplanada dos Ministérios. No fim da rua, é possível ver pontos com fogo e pneus no meio da pista.