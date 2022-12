Trabalhador rural acusa presidente da Câmara de Tarauacá de aplicar “calote” de R$ 33 mil

Uma colisão entre uma caminhonete Hilux e uma motocicleta Honda Twister tirou a vida do motociclista Abimael de Amorim Brito, de 21 anos, na manhã deste sábado, 10, no cruzamento da Avenida Getúlio com a rua Coronel José Galdino, no bairro Bosque, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, o motociclista trafegava na Avenida Getúlio Vargas na motocicleta Honda CBX 250 Twister, de cor vermelha, placa MZX-3154, fazendo “racha” com um outro motociclista não identificado no sentido centro-bairro, quando avançou o sinal vermelho e colidiu contra a caminhonete Hilux, de cor vermelha, placa QLY-8399, que trafegava na rua Cel. José Galdino na sua preferencial. Com o impacto, o motociclista foi arremessado contra o para-brisa do carro bateu a cabeça. A frente da caminhonete e da moto ficaram destruídas. O motorista da caminhonete Hilux permaneceu no local.

Populares informaram ao ac24horas que o outro motociclista que fazia “racha” chegou ainda até colidir contra a caminhonete e caiu, mas rapidamente levantou e pegou sua moto e fugiu.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer pelo motociclista que já se encontrava morto.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia. O motorista foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), prestou esclarecimentos e liberado. A caminhonete e a motocicleta foram removidos por um guincho e avenida Getúlio Vargas foi liberada.