Estudantes da Escola SESI recebem certificado do Proerd

Os estudantes do 5º ano da Escola SESI participaram, no dia 8 deste mês, da solenidade de formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). O evento, realizado no miniginásio do SESI, contou com a presença da equipe da Polícia Militar (PMAC), que desenvolveu o projeto, assim como educadores e familiares dos formandos.

O projeto objetivou prevenir o uso de drogas e a violência entre estudantes, além de ajudá-los a reconhecer as pressões e as influências diárias, desenvolvendo habilidades para resisti-las.

No curso, com a mediação dos policiais militares capacitados (sargento A. de Souza e sargento Emerson), os alunos discutiram sobre a importância de serem seguros e responsáveis nas escolhas em relação à saúde, riscos e suas consequências, os fatos e as informações que ajudam a conhecer os possíveis efeitos das drogas no corpo humano, além de aprenderam como agir para prevenir o uso de drogas e a prática de atos violentos.

Foram 10 encontros semanais, de aproximadamente duas horas. Agora, os formandos se somam a outros milhares de jovens já beneficiados pelo Proerd. Também participaram da solenidade de entrega dos certificados aos estudantes, familiares, professores das turmas do 5° ano, representantes da PM, a diretora da Escola SESI, Maria Regiana Araújo, e a coordenadora pedagógica, Joceli Silva.