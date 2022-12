Neném recebe pedido para agilizar obras de pavimentação em bairro da Capital

O deputado Neném Almeida (Podemos) foi convidado pelos moradores do Bairro Cruzeirinho, em Rio Branco, a fazer uma visita e ver de perto a situação das ruas da região.

De acordo com os representantes da comunidade, as obras de pavimentação da principal rua do bairro tiveram início no mês de setembro deste ano.

A previsão era de que os serviços fossem concluídos ainda esse ano, porém a empresa responsável suspendeu as atividades desde de outubro. “Recebi o convite do presidente de bairro, Escherle Lyra, para ver como as ruas do bairro estão e pude confirmar que houve a paralisação dos serviços por parte da empresa”, comentou.

Almeida garante que deverá intermediar para solucionar o caso “Na próxima semana vou fazer contato com o secretário Cirleudo Alencar para entender o que houve e em seguida dar uma resposta para a comunidade. Tenho absoluta certeza que encontraremos uma solução para essa situação”, disse Neném Almeida.