Torcedores do Acre vão às lágrimas com derrota do Brasil nos pênaltis contra Croácia

O pênalti perdido pelo zagueiro Marquinhos pôs fim ao sonho do hexacampeonato da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar. Com a derrota para a seleção da Croácia, vários torcedores foram às lágrimas no Via Verde Shopping, em Rio Branco, na tarde desta sexta-feira, 9.

A torcedora Lavinia, de 14 anos, não aguentou a emoção e sentou no chão do estabelecimento para tentar de conformar com a amarga derrota. Além dela, outra torcedora ficaram desoladas.

Já na praça de alimentação, milhares de torcedores ficaram entristecidos com as cobranças de pênaltis perdidas no duelo. Erraram as cobranças, Rodrygo do Real Madrid e o zagueiro Marquinhos do PSG.

O duelo definiu o primeiro classificado para as semifinais – para enfrentar a Holanda ou a Argentina na próxima semana.

VEJA O VÍDEO: