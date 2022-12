Serviço público não funciona nesta sexta-feira em virtude do jogo do Brasil na Copa

Pelo segundo ano consecutivo, o governo do Acre honrará os trabalhadores da Educação com o pagamento do abono salarial como um 14º salário. O benefício valoriza quase 15 mil servidores públicos.

O valor será proporcional ao vencimento de cada profissional e equivalente ao 13° salário. Terão direito ao benefício professores em atividade, diretores, coordenadores pedagógicos e de ensino, coordenadores administrativos, secretários escolares, docentes e especialistas em educação nas funções de assessoramento pedagógico, supervisão, inspeção, suporte técnico, coordenação de núcleos, centros, modalidades de ensino e programas da rede estadual de ensino.

A vantagem financeira também contemplará professores e especialistas em educação cedidos em regime de colaboração técnica para outras redes públicas de educação básica, trabalhadores em educação nas funções de assistente educacional, técnico, apoio administrativo e operacional, mesmo que emprestados a outras redes públicas de educação básica.

O 14º salário será depositado, integralmente, na mesma data do pagamento do salário de dezembro dos servidores estaduais, previsto para o dia 27 de dezembro. De acordo com o governador Gladson Cameli, o benefício é mais uma demonstração de respeito da atual gestão com os profissionais responsáveis por levar ensino de qualidade para mais de 140 mil acreanos, nos 22 municípios.

“A educação é um dos pilares do governo do Acre. Sabemos que a construção de um estado melhor e com mais oportunidades depende do trabalho desses servidores. Nada mais justo que valorizá-los pelos esforços e dedicação que têm com os nossos estudantes”, declarou.

Importantes avanços foram consolidados nos últimos quatro anos. O governo do Estado contratou mais professores efetivos e temporários, criou o prato extra da merenda, distribuiu gratuitamente fardamento escolar, reformou escolas, pagou aulas complementares e, mesmo diante de uma das maiores pandemias já enfrentadas pela humanidade, as aulas continuaram por meio do rádio, TV e internet.