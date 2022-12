Rua Longuinho da Silva, no Tangará, vence 4ª fase do concurso “Minha Rua é Louca pelo Brasil”

Na véspera do jogo da seleção brasileira, moradores da Rua Longuinho da Silva, localizado no bairro Tangará, em Rio Branco, foram os campeões da quarta fase do concurso “Minha Rua é Louca Pelo Brasil”, uma tradição que ocorre durante as edições da Copa do Mundo no Acre.

A comissão do concurso Minha Rua é Louca pelo Brasil realizou a avaliação na tarde desta quinta-feira, 8, das ruas que estão decoradas com a temática da Copa percorrendo diversos bairros. O torneio é realizado pela Acisa, do Governo do Acre, Federacre e Prefeitura de Rio Branco.

A Rua Longuinho da Silva foi a vendedora com 279,5 pontos, em segundo Lugar: ficou a Rua Diamantina, na Cidade Nova, com 222 pontos.

Os prêmios foram entregues na noite de hoje para os campeões aproveitarem o jogo do Brasil contra a seleção da Croácia, pelas quartas da Copa do Mundo. A partida acontece às 10 horas, no estádio Cidade da Educação, em Doha, no Catar.

Os moradores da rua vencedora recebeu 60 Kg de carnes e embutidos, 10 Caixas de Cerveja em Lata, 18 Refrigerantes 2 L

8 pacotes de garrafas de água de 500ml, 1 troféu grande, 1 kit esportivo: 1 bola de futebol, 1 de futsal, 1 bola de voleibol, 1 de handebol e 1 de basquete.

Já o segundo lugar recebeu 40 kg de carnes e embutidos, 06 caixas de cerveja em lata, 12 refrigerantes de 2L, 4 pacotes de garrafas de água 500ml,1 troféu médio, 1 kit esportivo: 01 bola de futebol, 1 de futsal, 1 de voleibol, 1 de handebol e 1 de basquete. Participaram também ficando com o 3° Lugar: Condomínio Residencial Yumi, Morada do Sol, com 205,5 pontos e em 4° lugar, a Rua 16 de outubro, bairro Quinze, com 105,5 pontos. O 3° e 4° lugar não levam premiação.