Copa do Mundo: Saiba onde assistir os jogos da Seleção Brasileira, em Rio Branco

Com o maior evento de futebol do planeta acontecendo no Catar, bares e restaurantes se preparam para transmitir os jogos, assegurando uma programação especial para atrair os torcedores.

Nesta sexta-feira, 09, a Seleção Brasileira entra em campo contra o time da Croácia, às 10 horas, no horário do Acre. O ac24horas separou os locais com as melhores coberturas dos jogos, com garantia de segurança e diversão. Acompanhe.

– Via Verde Shopping

O Via Verde Shopping, preparou uma estrutura completa para a transmissão da Copa do Mundo. Com dois telões disponíveis na Praça de alimentação, durante o jogo da Seleção Brasileira, nesta quinta-feira, terá ainda a apresentação da banda Novo Samba. O local funcionará das 10h às 22h.

– Concha Acústica

Com um telão ampliado, cobertura na arquibancada, praça de alimentação e apresentação artísticas antes e depois dos jogos, a Concha Acústica, no Parque da Maternidade, é uma das melhores opções para acompanhar os jogos da seleção brasileira.

– Seringal Bier

No jogo do Brasil desta sexta-feira, 9, o barracão do Seringal Bier abrirá às 09h, com opção de open bar para quem quer comemorar a vitória de verdade. A festa terá show no pós-jogo com Terreirão do Samba.

– Tardezinha Grill e Fishes

Hoje tem mata mata do Brasil e Croácia na Copa do Mundo e o Tardezinha Grill e Fishes preparou uma super transmissão, com café da manhã, feijoada e shows de Samba Brother, Vini Rodrigues e Marcos Nery.

– Tardezinha BBQ

No jogo do Brasil X Croácia, tem café da manhã no Tardezinha BBQ, além da melhor transmissão, com um super painel de led e almoço a partir das 11h30. Tudo isso ao som de Samba Brother, Luan Lima, Hangell Borges e Marcos Nery.

– Recanto Food&Beer

O Recanto Food&Beer, bar e restaurante na Estrada Dias Martins, preparou uma promoção especial durante os jogos do Brasil. Além de assistir a seleção brilhar em campo, terá uma DELICIOSA Feijoada por apenas R$19,99. E em cada gol do Brasil, vai rolar 1 garrafa de tequila para a casa inteira.

– Casa do Rio

Na Casa do Rio, além de ser servido almoço, com aquela promoção especial nos peixes, durante os jogos da seleção brasileira, você poderá acompanhar a partida Brasil X Croácia nos telões disponíveis no espaço, aproveitar a promoção de caipirinha em dobro e comer autêntica feijoada brasileira.

– A Confraria Gastrobar

Brasil X Croácia é na Confraria Gastrobar. O local estará aberto a partir das 09h, com a transmissão do jogo em telão e TVs, além de promoções nas cervejas longneck.

– JUPARÁ CHOPERIA (Galeria Center Ville)

O time da Jupará da Galeria Center Ville entra em campo com a melhor transmissão dos jogos do Brasil. A casa estará aberta a partir das 09 horas, com diversas promoções e aquele caldinho especial.

– Suprema Erva-mate

Quer assistir os jogos do Brasil e ainda fugir do calor do Acre tomando aquele delicioso e gelado Tereré? A Suprema Erva-mate vai transmitir todas as partidas da nossa seleção.