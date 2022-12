Comerciantes da Baixada comemoram sucesso de vendas durante Copa do Mundo, mas reclamam da falta de segurança

A participação do Brasil na Copa do Mundo, disputada no Catar, tem movimentado a torcida brasileira. Quem também comemora a boa campanha são os lojistas da região da Baixada da Sobral, na capital acreana, que viram o faturamento aumentar por causa do mundial.

As vendas, de acordo com os lojistas, mais que dobraram com a procura por acessórios como bonés e outros produtos e, principalmente, camisas da seleção. Andreia Vieira tem uma loja na região há apenas seis meses e conta que não tem do que reclamar.

“Eu não vendia produtos esportivos e só trouxe para a loja por causa da Copa. Me surpreendi, vendi bastante e não estou tendo mais todos os tamanhos, já que a procura em cada jogo tem sido muito grande. Se eu pudesse voltar atrás, tinha comprado ainda mais. Agora, as indústrias não querem mais fabricar porque a Copa já está próxima do fim”, afirma Andreia.

Ari Neto é mais antigo na Baixada. O comerciante tem duas lojas há 20 anos na região. Ele também comemora o aumento nas vendas.

“Para quem investiu em camisas, bonés, blusas femininas mais que dobrou as vendas. A prova é a matéria-prima em São Paulo, de onde eu compro, que acabou e nem se você tiver todo o dinheiro do mundo consegue comprar mais camisas”. diz.

Apesar do aumento de vendas, Ari e outros comerciantes reclamam da falta de segurança na região. “O ponto negativo aqui é a criminalidade. Antes tinha mais polícia, os policiais andavam pelas lojas, perguntavam se estava tudo bem. A gente sente falta desse policiamento ostensivo e acabamos ficando refém dos bandidos”, conta.