Acre registra mais de 300 casos de Covid-19 nesta sexta

Em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Mundo entre Brasil e Croácia, no estádio Cidade da Educação, em Doha, no Catar, milhares de torcedores no Via Verde Shopping, fizeram festa com o gol do atacante Neymar, no primeiro tempo da programação.

O atacante do PSG dribla o goleiro e sai pro abraço, momento em que os torcedores no shopping vão à loucura. Após o gol, alguns torcedores fizeram coro para que a Argentina seja a adversária da seleção nas semifinais.

O duelo define o primeiro classificado para as semifinais – para enfrentar a Holanda ou a Argentina na próxima semana.

