Senadores acreanos votam em PEC do Lula

Os três senadores acreanos Sérgio Petecão (PSD), Márcio Bittar (União Brasil) e Mailza Gomes (PP), apesar das diferenças políticas e ideológicas, votaram a favor da Pec da Transição proposta pelo presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva (PT). A PEC foi aprovada com 64 votos a favor e 16 contra. O Projeto de Emenda Constitucional vai à Câmara agora para ser votado em dois turnos.

A medida é a grande cartada do futuro presidente petista Lula para cumprir suas principais promessas de campanha. Deverá financiar o Bolsa Família no valor de R $600 reais e atender outros programas sociais do futuro governo que, certamente, se estenderão a estados e municípios.

A aprovação da PEC pelo Senado foi interpretada como uma grande vitória de Lula, eleito com minoria parlamentar, mas que já articula uma base sólida nas duas casas legislativas para governar com tranquilidade. Petecão, Bittar e Mailza jamais poderiam votar contra a proposta sob pena de um severo desgaste político, já que a PEC é para diminuir a pobreza e saciar a fome de milhões de brasileiros.

“⁠Quanto à sua função, o poder de punir não é essencialmente diferente do de curar ou educar”. (Michael Foucault)

. Com a ida da PEC da Transição para a Câmara Federal resta aguardar o posicionamento dos deputados federais acreanos.

. Na verdade, a PEC é um beco sem saída.

. Votar contra a manutenção do auxílio de 600 reais e reforçar novos programas sociais têm um peso eleitoral muito grande.

. Quem for contra será cobrado no futuro.

. Que se dane as ideologias!

. Já dizia a avó do Macunaíma:

. “Ideologia não enche a barriga de ninguém”.

. O prefeito Tião Bocalom (PROGRESSISTA), segundo dados de sua assessoria, foi o que mais investiu em educação.

. A propósito, o PROGRESSISTA vai para as eleições municipais daqui a um ano e 10 meses unido ou desunido.

. A casa dividida não prospera.

. Responde aí Macunaíma, a pergunta que mandaram para a COLUNA?

. O PT tem chances de eleger o próximo prefeito?

. “Se o Marcus Alexandre mudar de partido, tem”.

. Ele não vai mudar nunca Macunaíma, não é de seu feitio virar a casaca.

. O Jorge Viana vai ser ministro ou não?

. Outra pergunta que no momento é difícil de responder, mas chances têm.

. Segundo o Macunaíma, a questão é que o governo Lula é fruto de um movimento, uma frente construída para impedir o que aconteceu no Peru.

. Foi uma medida profilática democrática.

. Aliás, o que ocorreu no Peru em menos de 24 horas foi bastante didático; levou, inclusive, o senador Flávio Bolsonaro a afirmar no Senado:

. “O Papai nunca cogitou um golpe militar no Brasil”!

. Alguém poderia dar essa notícia aos patriotas que estão na frente dos quartéis pedindo “intervenção federal”.

. E assim caminha a humanidade!

. Bom dia!