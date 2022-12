Servidores da educação podem ficar sem salários por falta da atualização cadastral

No último confronto válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo, Portugal goleou a Suíça por 6 a 1, nesta terça-feira (6), no estádio Lusail, e garantiu a classificação para as quartas de final. Agora, os comandados de Fernando Santos jogarão no sábado (10), às 12h, contra Marrocos, que despachou a Espanha nos pênaltis nesta terça.

Substituto de Cristiano Ronaldo por opção técnica, o atacante Gonçalo Ramos brilhou, fez três gols e foi o destaque da partida. Pepe, Raphael Guerreiro e Rafael Leão complementaram o placar para a seleção portuguesa, enquanto Akanji diminuiu para a Suíça, que deu adeus à competição.

Quem passar de Portugal e Marrocos enfrentará o vencedor de Inglaterra x França, que também ocorre no sábado, às 16h. Do outro lado da chave, o Brasil enfrenta a Croácia na sexta-feira (9), às 12h, enquanto Holanda e Argentina resolvem a outra vaga às semis às 16h.

O jogo

A primeira notícia de destaque aconteceu antes mesmo do apito inicial. Após reclamar de ser substituído no último jogo de Portugal e causar reação negativa do técnico Fernando Santos, Cristiano Ronaldo ficou no banco de reservas e deu lugar ao atacante de 21 anos Gonçalo Ramos, do Benfica. Essa foi a primeira partida de Copa do Mundo que CR7 não foi titular.

Já com bola rolando, a Suíça abriu mão da característica mais defensiva vista no jogo contra o Brasil e se arriscou a apertar a seleção portuguesa em cima. O jogo começou estudado, com espaço para ambas as equipes jogarem, mas nenhuma dominou nos primeiros 15 minutos.

Na primeira grande chance da partida, Portugal abriu o placar. Aos 17, Gonçalo Ramos – o substituto de Ronaldo – recebeu na área, girou sobre o marcador e soltou uma bomba de esquerda. A bola entrou no ângulo, sem chance para o goleiro Sommer. A partir deste momento, Portugal assumiu o protagonismo e rondou a área suíça, com algumas finalizações que não assustaram tanto.

Aos 29, a Suíça respondeu em bela cobrança de falta de Shaqiri. De longe, o camisa 23 cobrou com muito perigo, no cantinho, mas o goleiro Diogo Costa conseguiu defender. Mas depois do susto, Portugal ampliou.

Em cobrança de escanteio perfeita de Bruno Fernandes pela direita, o experiente zagueiro Pepe, de 39 anos, subiu mais alto que todo mundo e testou firme para o fundo das redes. Portugal 2 a 0 com 32 minutos de jogo. O defensor se tornou o jogador mais velho a marcar em um jogo de mata-mata de Copa do Mundo.

Pouco antes do intervalo, ainda deu tempo de Gonçalo Ramos perder uma chance claríssima de fazer o terceiro do jogo e o segundo dele. Em contra-ataque veloz, Bruno Fernandes deu lindo passe e deixou o atacante cara a cara com Sommer, que foi buscar no canto a finalização, que poderia ter sido melhor.

Já na segunda etapa, Portugal voltou ainda mais avassalador e chegou a 4 a 0 rapidamente. Aos cinco minutos, Dalot fez boa jogada pela direita e cruzou para Gonçalo Ramos, que desviou de pé esquerdo para o gol. Já aos 10, o lateral Raphael Guerreiro recebeu livre dentro da área e bateu forte, alto, sem chance para Sommer.

Aos 12, com clima de jogo resolvido, o zagueiro Akanji aproveitou sobra de bola depois de escanteio e diminuiu para a Suíça. Mas não demorou para Portugal e Gonçalo Ramos acharem o caminho do gol de novo. A estrela do jovem brilhou novamente, aos 21 minutos.

Depois de linda troca de passes, o atacante recebeu dentro da área, carregou e tocou de cavadinha na saída de Sommer. Um golaço para coroar uma grande atuação. Aos 27, Cristiano Ronaldo entrou no lugar do jovem de 21 anos e foi aplaudido pelo estádio.

Aos 38, Cristiano até encontrou o caminho do gol, mas estava consideravelmente à frente da linha do último defensor. O craque português estava visivelmente atrás de seu gol, mas quem fechou a conta foi Rafael Leão, que encontrou lindo chute colocado, aos 47 minutos. Fim de jogo com a maior goleada na história das oitavas de finais das Copas do Mundo.