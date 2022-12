Autorização de empréstimo de R$ 234 milhões é publicado no DOE

Para reforçar a segurança na região de Brasiléia e Epitaciolândia, no próximo dia 19 de dezembro será ativado um posto de policiamento da Força Nacional brasileira no lado boliviano, no Departamento de Pando – Cobija. A informação é da Agência de Notícias do Acre.

O posto terá o objetivo de neutralizar a passagem de carros roubados, além de reforçar o policiamento na região fronteiriça. No local, 56 policiais estarão de prontidão para atender a região, que nos últimos meses tem registrado um aumento no número de violência.

O policiamento nas pontes que dão acesso ao lado boliviano, nas das cidades acreanas, é uma reivindicação antiga da população e um dos fatores apontados por autoridades da área de segurança para o clima de tensão constante que impera na região por conta da atuação de facções criminosas.

A facilidade de acesso entre as cidades fronteiriças permite a passagem tanto de drogas para a comercialização no lado brasileiro quanto de veículos roubados no Brasil. Os assaltos e homicídios ocorridos nas três cidades também são facilitados pela fronteira aberta, que permite a fuga de criminosos para ambos os lados.

A região rural dos municípios que estão na área de fronteira com a Bolívia vive amedrontada com ações violentas voltadas para o roubo de carros, principalmente caminhonetes, como ocorreu recentemente em Acrelândia, desencadeando uma forte reação da estrutura de segurança do Acre.

As últimas ações têm resultado em várias prisões de suspeitos de participação em organizações criminosas e, principalmente, na apreensão de armas, como ocorreu nesta semana, quando uma atuação de policiais brasileiros e bolivianos apreendeu um verdadeiro arsenal que incluía fuzis e metralhadoras.