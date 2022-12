Cresce o envolvimento de mulheres com o tráfico de drogas no Vale do Juruá

Nos últimos dois meses, houve aumento no número de prisões de mulheres por tráfico de drogas no Vale do Juruá. As forças de segurança fizeram várias apreensões de maconha, cocaína e seus derivados, sendo transportados por mulheres, a maioria na BR-364 entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco.

Na maioria jovens, as mulheres são usadas por traficantes como mulas para transportar entorpecentes na tentativa de levantar menos suspeitas das forças de segurança.

“Foram mais flagrantes envolvendo mulheres, mas a prática já é comum. Muitas ingressaram no mundo do crime, especialmente no tráfico de drogas”, diz o tenente coronel Edivan Rogério, comandante do 6° Batalhão da Polícia Militar, que abrange Cruzeiro do Sul e os outros 4 municípios do Vale do Juruá.

Nesta terça-feira, 6, uma mulher de 20 anos, T.O.C., foi presa pela Polícia Militar em uma parada de ônibus na Boulevard Thaumaturgo, região central de Cruzeiro do Sul, com mais de um quilo e meio de maconha em uma bolsa. A mulher, que já responde a um processo criminal por tráfico de drogas, afirmou que estava levando a maconha para a casa dela, que fica no município de Guajará, no Amazonas.

Também na terça-feira, uma menor de idade foi presa transportando drogas em um ônibus entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco. Ela embarcou no coletivo na rotatória de Rodrigues Alves e policiais militares que estavam no veículo como passageiros, ao notar um comportamento suspeito, revistaram a bolsa da jovem onde a droga foi encontrada. A PM não informou a quantidade de entorpecentes apreendida.

Na noite de segunda-feira, 5, na comunidade Lagoinha na BR-364, dentro do ônibus que faz a rota entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco, a Polícia Militar apreendeu 43 quilos de maconha e 2,4 quilos de oxidado de cocaína com uma mulher, R. A. A., de 20 anos.

Na madrugada de domingo, 4, também na BR-364, uma mulher de 18 anos foi presa levando quase 10 quilos de cocaína e maconha, de Cruzeiro do Sul para Rio Branco, na garupa de uma motocicleta. A ação foi das guarnições dos grupos Tático e de Policiamento com Cães do 7º Batalhão da Polícia Militar de Tarauacá, que já tinham informações de que um casal estaria traficando entorpecentes com a ajuda de um “batedor”, que seguia na frente na tentativa de garantir o sucesso do transporte da droga.

No dia 10 de novembro, uma mulher de 20 anos, M. I. S. S., foi presa na BR-364 com 5,35 quilos de cocaína dentro do ônibus que fazia o trajeto entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco.

No dia 22 de novembro, duas mulheres foram presas na BR-364 pela Polícia Militar com mais de 40 quilos de skunk durante a abordagem a um ônibus que fazia o trajeto de Cruzeiro do Sul para a capital.

Este ano, mais de 600 quilos de entorpecentes foram apreendidos no Vale do Juruá pelas forças de segurança.