Funcionários voltam a reclamar de trabalho em horário do jogo do Brasil

O forte temporal que atingiu as regiões do Baixo e Alto Acre nesta segunda-feira, 5, no período da tarde, deixou muitos moradores assustados e levou transtornos às cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, na fronteira acreana.

No mesmo horário em que ocorria a transmissão do jogo do Brasil contra a Coréia do Sul, na Copa do Mundo do Qatar, fortes rajadas de vento tombaram árvores na avenida Rui Lino e no bairro José Moreira, em Brasiléia, deixando parte da cidade sem energia.

Já em Epitaciolândia, a antiga praça Edmundo Pinto, localizada na parte alta da cidade, teve sua estrutura lateral danificada pelas águas da enxurrada ao ponto de algumas partes desabarem completamente.

Em Xapuri, também choveu muito forte no mesmo horário, mas, de acordo com o comando do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que tem sede na cidade, não foram registradas ocorrências em virtude do mau tempo no município.

Com colaboração do jornal O Alto Acre, de Brasiléia.