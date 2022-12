Governo se pronuncia sobre questionamentos à construção de “Casa do Papai Noel” no Palácio

Diante de questionamentos feitos por conta da construção da “Casa do Papai Noel”, na esplanada do Palácio Rio Branco, o Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria da Casa Civil, emitiu nota de esclarecimento a respeito do assunto. Na nota, o secretário da Casa Civil, Jonathan Donadoni, esclarece que a obra vem sendo realizada no mais absoluto rigor que exige o uso de verbas públicas.

“O local, que será inaugurado nos próximos dias e receberá diariamente centenas de visitantes, principalmente crianças, tem um espaço de 84 metros quadrados, totalmente climatizado e com os cômodos ambientados no cenário do Polo Norte, como estabelece a tradição. Ali os visitantes terão oportunidade de ouvir histórias, interagir e tirar fotos com os personagens. Fotos profissionais que serão entregues gratuitamente às crianças, uma vez que os gastos serão custeados pelo Estado”, disse.

Donadoni também destacou que nos custos para construção da casa incluem-se toda a instalação elétrica, a inserção de assoalho, aplicação de massa corrida e pintura, forro, trama de madeira para telhado, telhamento, além de locação de móveis, montagem e desmontagem de ornamentação natalina, climatização, ambientação e decoração da casa, contratação do Papai Noel e seus assistentes, sistemas de segurança, entre outros.

“Por fim, informamos que questionamentos semelhantes foram feitos em 2021, razão pela qual o Governo do Acre encaminhou todas as planilhas ao Tribunal de Contas do Estado que, por sua vez, autorizou o investimento que visa valorizar a decoração natalina da capital, conforme planilha detalhada de custos (referente à execução do mesmo objeto no Natal de 2021)”, concluiu o secretário.