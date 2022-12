Avenida Presidente Juscelino Kubitschek é a campeã da Promoção Minha Rua é Louca pelo Brasil em Rodrigues Alves

A avenida Presidente Juscelino Kubitschek, no Bairro Manoel Gomes, é a campeã da Promoção Minha Rua é Louca pelo Brasil em Rodrigues Alves. A via, apontada pelo ac24horas como a mais enfeitada do Acre, se destaca pelo volume e beleza da ornamentação.

O anúncio foi feito após o jogo entre Brasil e Camarões, na praça Antônio Guilherme, nesta sexta-feira, 2, pela comissão organizadora da promoção, formada pelo governo do Estado, Associação Comercial e Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Acre – Federacre. A premiação será entregue na próxima sexta-feira, 9.

“Não comemoramos o jogo do Brasil, mas comemoramos o resultado do concurso e nosso bairro foi merecedor”, disse Orleildo Bussons, um dos moradores da localidade.

Para alcançar a vitória, os moradores do bairro Manoel Gomes levaram 20 dias para deixar tudo pronto e o investimento foi de R$ 7 mil. Eles utilizaram mais de 100 litros de tinta e 1.400 metros de tecidos com as cores da Bandeira do Brasil. Um minicampo de futebol foi feito no local.

Neste sábado, 3, os moradores da avenida Juscelino Kubitschek vão fazer a Festa da Copa no local, com som, venda de alimentos e espaço para as fotografias.

O bairro Centro foi o segundo colocado, seguido do bairro da Cohab, na Promoção Minha Rua é Louca pelo Brasil de Rodrigues Alves.