Vencedores do concurso da “Minha Rua é Louca pelo Brasil” assistem jogo com fartura de carne em Cruzeiro do Sul

O ex-jogador lateral do Flamengo, Léo Moura fará um jogo solidário em Cruzeiro do Sul, sábado, 3, de dezembro a partir das 17 horas no Estádio o Cruzeirão. A entrada será um quilo de alimento não perecível.

O jogo será realizado pelo Instituto Léo Moura, escolinha de futebol Passaporte para Vitória, com apoio do gabinete do deputado federal Alan Rick, Ministério da Cidadania e da prefeitura de Cruzeiro do Sul. Vão jogar os amigos do prefeito Zequinha Lima contra os amigos do Alan.

Léo Moura vai jogar meio tempo por cada time e os alimentos serão doados à famílias em situação de vulnerabilidade social.

Léo Moura e Alan Rick também cumprirão outras agendas no Juruá. Nesta sexta-feira, 2, visitarão o núcleo do projeto na Vila Olímpica, em Cruzeiro do Sul, e também vão à Mâncio Lima, com agenda já confirmada na terra indígena Puyanawa.