Temporal causa problemas na cobertura e alaga corredores e enfermarias no Into

O forte temporal que vem atingido a capital acreana, Rio Branco, na manhã desta sexta-feira, 2, vem causando destruição em vários pontos da cidade, no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Estado do Acre (Into), a água alagou vários pontos do hospital.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, internautas registraram o momento que, devido a goteiras na cobertura, a chuva acaba invadindo a unidade de saúde nos corredores e enfermarias – causando revolta dos pacientes no local.

VEJA O VÍDEO: