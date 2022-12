Shopping lota área de alimentação, mas esvazia corredores em jogo do Brasil

A Seleção Brasileira volta a campo, pela terceira rodada da Copa do Mundo do Catar, nesta sexta-feira, 2, às 14h, no estádio Lusail, em Doha. No Via Verde Shopping os torcedores chegaram cedo e lotaram a praça de alimentação do estabelecimento.

O jogo que define a posição da seleção no grupo G que, provavelmente, deve pegar a Coreia do Sul na próxima segunda-feira, 5, também às 14h.

No shopping, com um tempo agradável, os torcedores vestidos de verde e amarelo fizeram previsões quatro ao placar. José Estevão, 40 anos, motorista de aplicativo, acredita que a seleção deverá vencer de goleada. “No mínimo 4 a 0”, comentou.

Devido ao jogo do Brasil, as lojas do estabelecimento estão fechadas devido ao baixo número de clientes – que estão ligados no jogo da Copa do Mundo.