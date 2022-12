Servidora diz que Hospital do Juruá não recebe repasses do governo desde setembro

Uma servidora do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, que não pode se identificar, disse que desde setembro o governo do Estado, por meio da secretaria de Saúde (Sesacre), não repassa dinheiro para a unidade hospitalar.

O Hospital do Juruá é administrado pela Associação Nossa Senhora da Saúde (Anssau), gerenciado por freiras. É com o dinheiro repassado pelo governo que a Anssau gerencia a unidade hospitalar: paga os salários dos 300 funcionários, contas, como de energia elétrica, e compra medicamentos e insumos.

“Ontem havia uma conversa que pagaram apenas a metade do valor do mês de setembro, mas nada foi confirmado”, citou a servidora, afirmando que, por enquanto, os salários estão sendo pagos em dia. “Mas agora no final de ano, com 13° salário, a gente não sabe se o hospital vai conseguir pagar todo mundo”, afirma.

Por meio da Assessoria de Comunicação, o diretor administrativo e financeiro da Sesacre, Michel Ribeiro, disse que o prazo de repasses para contratos assistenciais é de até 90 dias após o fechamento da competência. “Atualmente está em processo de pagamento a competência setembro, dentro do prazo contratual. Todos os demais pagamentos estão em dia”, disse ele.

Com 120 leitos e um Pronto-Socorro, o Hospital do Juruá é referência para toda a região e para o sul do Amazonas.

A Sesacre não confirma o valor do repasse mensal da Anssau, mas informações extra oficiais citam R$ 7,5 milhões. A servidora do Hospital do Juruá diz que ainda “não está faltando nada” no Hospital do Juruá e os salários dos médicos e demais servidores ainda segue em dias, porque as freiras são austeras nos gastos. “A irmã Nair, que já morreu, conseguia administrar tudo com R$ 2,5 milhões e a substituta dela, irmã Balbina, segue no mesmo ritmo”, conclui a servidora.