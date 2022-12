Chuva espanta torcedores de transmissão do jogo na Concha

Nesta sexta-feira, 2, dia do jogo entre Brasil X Camarões, pela Copa do Mundo do Catar, no estádio Lusail, lojistas do Via Verde Shopping, ponto de encontro dos acreanos para acompanhar a partida, decidiram liberar os funcionários para acompanhar a Seleção Canarinho.

Além da autorização para ver o jogo na praça de alimentação, os proprietários fizeram questão de liberar cadeiras para os funcionários assistirem a partida com maior tranquilidade.

O jogo é válido pela terceira e última rodada do Grupo G da Copa do Mundo. Já classificada, a Seleção Brasileira joga por um empate para confirmar a primeira colocação da chave. Caso termine em primeiro na chave, o Brasil pega a Coreia do Sul.