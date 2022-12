Mais de 20 escolas e localidades rurais de Porto Walter têm acesso a internet

A premiação do Concurso Meu Bairro é Louco pelo Brasil, em Mâncio Lima, que soma mais de R$ 10 mil, será entregue na sexta-feira, 2, às 19 horas, com um show de artistas locais, no bairro São Francisco.

Na última segunda-feira, 28, membros da comissão organizadora do concurso, do Governo do Acre, Federacre e Associação Comercial e Empresarial de Mâncio Lima, visitaram os 5 bairros que estão concorrendo à premiação: São Francisco, José Martins, São Vidal, Cobal e Guarani.

Viram que não faltou criatividade e originalidade no trabalho dos moradores para garantir a decoração das vias com as cores do Brasil. Em alguns bairros, mais de 200 metros de ruas foram enfeitados com o mascote da Seleção Brasileira, caricaturas de jogadores e a tão sonhada taça da Copa do Mundo.

Também ganharam destaque nas ornamentações o goleiro acreano Weverton, as bandeiras de Mâncio Lima e do Acre, bem como a figura do índio, grande protagonista da história local.

A decoração das vias serviu para unir famílias e os moradores locais. O aposentado Elisbão Carneiro da Silva, de 89 anos, se disse esperançoso pela vitória tanto do Bairro São Francisco, quanto do Brasil na Copa do Mundo.

“Estou muito animado e nossa rua está bonita. Meus filhos, netos e eu ajudamos do começo ao fim pra deixar tudo organizado. Este é um momento muito importante para reunir os amigos e juntar a família e se Deus quiser vamos ganhar”, disse.

O concurso é uma realização da Associação Comercial e Empresarial de Mâncio Lima (ACEMIL), Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Acre (Federacre), Prefeitura de Mâncio Lima e do Governo do Estado do Acre.