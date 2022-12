Lene se lança candidata a vice e decide apoiar Raimundo Neném

“SE NÃO CUMPRIREM o Regimento Interno, que estabelece que tem que respeitar a proporcionalidade, na composição da mesa diretora, o PDT vai levar a eleição para a presidência da ALEAC aos tribunais”. A advertência foi feita ontem ao BLOG pelo deputado Luiz Tchê (PDT), que é postulante a comandar a Casa na próxima legislatura. Como é que o PSDB, com apenas o deputado Luiz Gonzaga, pode ficar com a presidência, e o PDT com uma bancada de quatro parlamentares pode ficar fora da presidência? Foi a indagação feita por Tchê.

Ele falou não existir nenhum acordo firmado pelo qual Luiz Gonzaga (PSDB) será o próximo presidente e Nicolau Junior (PP) o primeiro secretário. “Tenho conversado com vários deputados que negam terem prometido voto a esta chapa. Não é momento para discutir mesa diretora, cuja eleição costuma ser decidida nos 45 minutos do segundo tempo. Na hora certa vou apresentar um projeto de gestão, que visa incluir na mesa diretora os novos deputados, temos que quebrar o costume de só se prestigiar os deputados mais antigos”, destacou Tchê.

A eleição para a futura mesa diretora está marcada para o dia 2 de fevereiro do próximo ano.

NÃO VAI SE METER

O DEPUTADO Luiz Tchê (PDT) não acredita que o governador Gladson vá se meter na eleição da ALEAC, porque os dois deputados candidatos são da sua base.

JUNTO E MISTURADO

O QUE ERA esperado aconteceu. O PT, PSB e PCdoB anunciaram apoio à candidatura do Papa do Centrão, deputado federal Artur Lyra (PP), a novo mandado na presidência da Câmara Federal. Tudo junto e misturado. Às favas a ética, para o Lula manter a governabilidade.

MUITA INGENUIDADE

É muita ingenuidade política se imaginar que um político tarimbado como o Lula, não conseguiria maioria na Câmara Federal e Senado. O poder é um atrativo afrodisíaco.

POUCOS NÃO MUDARÃO

A MAIORIA dos deputados federais e senadores eleitos vai formar na base do Lula, porque vivem em órbita do poder. Muito poucos colocam a ideologia acima de tudo.

NUNCA APONTO O DEDO

NUNCA me antecipo no julgamento de uma denúncia antes de da justiça se pronunciar. O vereador Célio Gadelha (MDB) teve seu nome enxovalhado, acusado de comprar votos, saiu a sentença e foi absolvido. Mas, nada vai restaurar o sofrimento seu e da sua família. Por isso, minha cautela se justifica.

APOSTA ERRADA

A OPOSIÇÃO fez uma aposta ousada e que se mostrou errada, ao imaginar que cada grupo com candidatura própria poderia derrotar o Gladson. Pulverizaram os votos e nem chegaram ao segundo turno. Inês é morta.

DIPLOMAÇÃO MARCADA

A JUSTIÇA ELEITORAL marcou para 12 de dezembro a diplomação da chapa Lula presidente e Geraldo Alckmin vice-presidente. E, a posse do Lula não tem volta.

DIPLOMAÇÃO NO ACRE

JÁ NO ACRE, a diplomação do governador Gladson Cameli e dos novos parlamentares acontecerá dia 15 de dezembro.

ERRO INFANTIL

A ALA RADICAL do bolsonarismo foi infantil ao jogar com a tese de que acampar na porta dos quartéis jogaria as Forças Armadas numa aventura de um golpe militar.

VOTO AONDE MAIS PRECISA

É NO SENADO aonde o Lula vai mais precisar de apoio para compor uma base majoritária. Exatamente, por isso, é que, o senador Petecão (PSD) terá prestígio no governo petista, por um princípio básico: tem voto.

REI MORTO, REI POSTO

O DEPUTADO Luiz Gonzaga (PSDB) pode ser o novo presidente do PSDB. Conversa no sentido acontece hoje com o presidente nacional da sigla, Bruno Guimarães. O fato do PSDB não ter feito nenhum deputado federal, isso queimou o presidente do partido, o Correinha.

VIROU UM NANICO

PELO fato de ter elegido apenas o deputado Luiz Gonzaga (PSDB), o PSDB virou no estado um partido nanico. O deputado Luiz Gonzaga disse ontem ao BLOG que assumir a presidência neste contexto é um desafio, mas vai aceitar a missão da direção nacional.

PESO ZERO

PARA AUMENTAR o Fundo Eleitoral, o que pesa é o partido ter deputados federais. E, o estado ficou no zero. Recursos não faltaram para os candidatos a federal, mas as votações foram pífias.

BOA SACUDIDA

QUEM DEU uma boa sacudida no DERACRE com a sua gestão, foi o diretor geral Petronio Antunes. Talvez, por isso, seu nome aparece na relação dos cotados a ficar.

OLHO ABERTO

HOUVE uma renovação completa da bancada federal do estado. Uma varrida nos atuais oito deputados federais. Para saber se foi para melhor ou não, deve se esperar os seus mandatos começarem para avaliar as atuações.

O QUE MEDE SÃO OS PROJETOS

O QUE mede a qualificação de um parlamentar federal não é distribuir emendas para os afilhados políticos, mas os projetos que apresentar ao longo do mandato.

ANTES DE TUDO, RECONHECIMENTO

A IDA do Rômulo Grandidier para o Gabinete Civil, será uma espécie de reconhecimento do Gladson para com o seu delicado trabalho nos bastidores da campanha.

JÁ ACONTECEU

FALA-SE no grupo de transição do governo Lula em se adotar o orçamento participativo, ouvindo as comunidades antes de aplicar recursos do governo. Isso já aconteceu no estado, na primeira gestão do Flaviano Melo na PMRB, quando quem ditava as prioridades eram os movimentos comunitários.

NADA DE NOVO

O deputado eleito Emerson Jarude (MDB) ser empossado de forma definitiva no cargo de presidente municipal do MDB, não será nada novo. Ele já exerce a presidência interinamente. Toda renovação é salutar.

PECADO

SE HÁ um pecado que o MDB cometeu ao longo dos últimos anos, foi não investir na renovação partidária.

COMEÇAR AGORA

SE PENSA em disputar a PMRB com candidatura própria, o MDB tem de começar a se organizar a partir de agora.

FRASE MARCANTE

“AS DIFICULDADES são como as montanhas. Só se aplainam quando avançamos sobre elas”. Émile Zola.