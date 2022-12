Acre tem quinta-feira quente, com chuvas passageiras e pontuais, diz previsão

A temperatura segue muito quente, com máximas entre 34 e 37ºC, até esta quinta-feira, 01 de dezembro, mas a partir da tarde da sexta-feira, 02, deve acontecer chuvas intensas, com alta probabilidade de temporais, na maior parte do Acre, inclusive, na capital.

A ação ocorre com a chegada de uma fraca massa de ar um pouco mais fria, vinda do sul do continente, e a incursão de muita umidade, originária do oceano Atlântico Norte.

De acordo com o portal ‘O Tempo Aqui’, do pesquisador meteorológico Davi Friale, no início de dezembro a temperatura cairá sensivelmente durante o dia, com máximas que deverão ficar abaixo de 26ºC.

“Alertamos para a alta probabilidade de temporais, com chuvas fortes, raios, ventanias e queda pontual de granizo, entre quinta-feira e sábado próximos”, informa.