Peru declara emergência sanitária por 90 dias devido gripe aviária e deixa o Acre em alerta

As autoridades de saúde do Peru, país que faz fronteira com o Acre, declarou nesta terça-feira, 29, estado de emergência sanitária por causa do avanço da Gripe Aviária (H5N1).

A medida deve vigorar por um período de pelo menos 90 dias, para a proteção das aves comerciais e domésticas, já que a doença é “altamente patogênica” nestas espécies.

Segundo o Serviço Nacional de Sanidade Agrária (Senasa), as ações determinadas buscam detectar a zona de contaminação, eliminar o foco e prevenir a disseminação para outras áreas geográficas.

Entre as medidas, está proibido transferir aves domésticas vivas e seus produtos de risco; inserir aves em granjas positivas a espécies patogênicas e visitar granjas avícolas quando o Senasa ordenar uma medida sanitária.

Além disso, também não é permitido jogar aves mortas em canais de irrigação, drenagem ou rios; realizar feiras, exposições, eventos e outras concentrações de aves no território; manusear os animais sem equipamento de proteção individual, entre outras atividades.

Nas últimas semanas, mais de 1.300 aves, principalmente pelicanos, morreram nas costas andinas.