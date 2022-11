Acre contribuiu com 7,32% do desmatamento da Amazônia

Em audiência pública, o Ministério Público do Acre pediu apoio do Poder Legislativo para ampliação dos projetos que atendem a sociedade acreana, entre eles o enfrentamento à violência doméstica especialmente com atendimento aos órfãos do feminicídio.

São 88 órfãos nos 22 municípios do Acre. O MP pede recursos de emendas para esses projetos, entre os quais se inclui também o atendimento à pessoa com autismo e interiorização do Grupo de Enfrentamento e Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

O deputado Jenilson Leite parabenizou a iniciativa do MP em enfrentar as questões, enfatizando o trabalho que se pretende ampliar em favor dos autistas. “É de grande valia. Entendo que esta Casa e o governo do Estado precisa apoiar o desenvolvimento do projeto”, disse Leite.

O Líder do Governo na Aleac, Pedro Longo, disse que as causas apresentadas são de todos e lembrou de um de seus projetos, o que proíbe uso de fogos de artifício com estampido. O ruído do artefato aflige a pessoa com autismo e o MP está preocupado com esse tipo de situação.

O deputado Daniel Zen chamou a atenção para o arcabouço legal que vem sendo construído em favor da pessoa autista no Acre -e destacou que está destinando R$200 mil em emendas para a questão.

O deputado Edvaldo Magalhães relatou que conseguiu assegurar R$1 milhão na lei orçamentária do Estado para as vítimas do feminicídio.