Portaria determina ponto facultativo nos órgãos federais em 30 de novembro, Dia do Evangélico

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi flagrado, em imagens oficiais da FIFA, no Estádio 974 em Doha, no Catar nesta segunda-feira (28). O político e filho de Jair Bolsonaro (PL) assistiu a partida entre Brasil e Suíça pela segunda rodada do grupo G na Copa do Mundo.

O filho do presidente da República não publicou sobre a Copa, nem sobre a viagem ao Catar nas redes sociais. No vídeo, ele posa ao lado de um torcedor fantasiado e com a esposa dele, Heloísa Bolsonaro, que veste uma camisa preta da seleção brasileira.

Nas redes sociais, Heloísa fez uma publicação com a roupa da Seleção e maquiagem verde e amarela, mas sem divulgar que ia para a partida da Seleção Brasileira no Catar. Já Eduardo Bolsonaro fez publicações sobre questões de armamento civil.

O Brasil já garantiu a vaga antecipada nas oitavas de final da Copa do Mundo. A Seleção volta aos campos na sexta-feira (2), contra Camarões, para confirmar o primeiro lugar no grupo.