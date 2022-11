Ex registra boletim contra Rodrigo Damasceno, que afirma que acusação tem viés político

O ex-prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno, está sendo acusado de calúnia e difamação pela ex-esposa, Úrsula Prado, com quem ele disputa a guarda dos filhos na justiça.

A mulher registrou boletim de ocorrência, nesta sexta-feira, 25, na delegacia de Tarauacá, após Damasceno postar nas redes sociais print de uma conversa entre eles no WhatsApp.

A postagem expõe uma negativa de Úrsula para que o filho, Bernardo, assistisse a uma partida do Brasil na Copa do Mundo com o pai. Após a divulgação do diálogo, Rodrigo postou um vídeo no qual comenta a situação.

“E ai galera, bora torcer pelo Brasil! Tão falando para eu retirar a postagem sobre o Bernardo, mas quem vai falar por ele, se não vai ser eu, quem vai falar por ele?”, diz Damasceno, que chora em um trecho do vídeo.

Em seu relato à polícia, Úrsula diz que se sentiu extremamente ofendida com as postagens do ex-marido, que lhe fizeram parecer ser uma “péssima mãe”, motivo pelo qual requereu medidas contra Rodrigo, pela prática dos crimes de calúnia e difamação.

O litígio entre o casal não é recente. Consta que, em 2020, a justiça já havia deferido uma medida protetiva em favor da ex-esposa e até da mãe de Damasceno, Francisca Soares, por crimes de injúria e prática de ameaça psicológica.

Procurado pelo ac24horas, Rodrigo Damasceno afirmou que sobre os fatos de 2020 está buscando provar que houve deturpação ou manipulação dos fatos, que vazaram para a imprensa com uma velocidade fora do normal.

“E apenas publiquei o print da nossa conversa. Se ela foi insensível e grossa com as palavras, a responsabilidade é dela. Como pode ser calúnia e difamação se foram as palavras dela que foram reproduzidas?”, questionou.

Damasceno alega que há quase 1 mês sem ter acesso aos seus filhos (Malu e Bernardo) e que está tentando, via judicial, há mais de um ano o direito a ter a convivência com eles.

“O estopim foi o dia do jogo, mas como ela mesmo falou, libera os meninos quando quer, demonstrando que para isso me faz um favor. É certo um pai padecer dessa situação?”, voltou a perguntar.

Por fim, Rodrigo Damasceno afirmou que por trás da situação que ele enfrenta no litígio com a ex-mulher há um viés político. Segundo ele, a intenção é tirá-lo do debate político relacionado com sua intenção de ser pré-candidato à prefeitura de Tarauacá.

“Tentam me atingir e me tirar do debate político mais uma vez. Mas dessa vez não vou recuar em ser pré-candidato. A advogada dela no processo anterior é filha do Chico Batista, atual presidente da Câmara, e que foi acusado de nepotismo com a atual prefeita, Maria Lucinéia.

Como foi citada por Rodrigo Damasceno, a prefeita Maria Lucinéia foi contatada pela reportagem para se manifestar a respeito da relação que ele fez entre a questão com a esposa e uma possível intenção de prejudicá-lo politicamente.

“Essas declarações do Rodrigo Damasceno não têm sentido algum. Ele mesmo expõe a família dele e tenta me ligar de alguma maneira, sendo que eu não tenho nada a ver com seus problemas familiares. Se tem uma coisa que eu não admito na política é mexer com a família independente da ideologia ou do posicionamento”, disse.

“Ninguém nunca me viu em redes sociais ou em grupos de WhatsApp, falando da família de ninguém. Lamentável que tais declarações do Rodrigo são uma forma clara de tirar o foco de suas atitudes ao expor a sua ex-mulher e o seu filho nas redes sociais. Que Deus o abençoe!”, acrescentou a prefeita.

O ac24horas tentou manter contato com o presidente da Câmara de Tarauacá, Chico Batista, também citado por Damasceno, mas não conseguiu encontrá-lo até o fechamento desta publicação. O espaço permanece à disposição dele, caso deseje se manifestar.