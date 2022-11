Basa lança edital de chamada pública da lei de incentivo à cultura

A vida de centenas de famílias acreanas mudou em 2022 com a chegada da energia elétrica. A Energisa realizou 1.368 novas ligações com energia solar em casas localizadas nos pontos mais remotos do estado, levando energia limpa, segura e sustentável 24 horas por dia, por meio do programa Mais Luz para a Amazônia, do Governo Federal.

As instalações dos sistemas de geração de energia solar são feitas em áreas de difícil acesso, distantes das redes elétricas convencionais. Em muitos casos, as famílias nunca tiveram acesso à eletricidade. Em outros, a iniciativa substitui o uso de pequenos geradores a diesel ou gasolina, que funcionam apenas por algumas horas ao dia, e hoje são a fonte de energia elétrica de muitas famílias que vivem nestas regiões.

A Energisa ainda faz a instalação da parte elétrica dentro do imóvel, e fornece lâmpadas de LED, que são mais eficientes e econômicas, além de tomadas e interruptores. Os moradores também recebem um kit com instruções sobre o uso adequado de energia e como garantir o bom funcionamento do sistema solar.

“Nosso compromisso é levar energia de qualidade, limpa e segura para essas pessoas que hoje têm pouco ou nenhum acesso à eletricidade. Por meio da geração de energia solar, estamos contribuindo com a melhoria da qualidade de vida de milhares de acreanos”, afirma o diretor-presidente da Energisa Acre, José Adriano Mendes Silva.

O programa ainda tem grande valor social, pois promove a inclusão de cidadãos e permite usufruir de itens básicos na sociedade como a conservação de alimentos, a educação por meio da internet e a geração de renda.

Zacarias é o presidente da Associação da Comunidade São Salvador, localizada no Rio Moa, em Mâncio Lima. Lá, a energia chegou e transformou a realidade dos moradores. “Já mudou muito a nossa vida. Todo mundo está gostando, aproveitando muito. Não tem nem explicação”, comemora Zacarias.

Apesar das dificuldades logísticas e chuvas intensas em parte do ano, a execução do programa seguiu em ritmo acelerado. Todas as ligações previstas para 2022 já foram realizadas. E a previsão é que muito mais seja feito nos próximos anos.

A Energisa está presente no Acre desde 2018, onde desenvolve projetos que estimulam a descarbonização, impulsionam o desenvolvimento sustentável e promovem qualidade de vida para a população. A empresa também está à frente do maior projeto de desligamento de termelétricas, que pretende desativar cinco usinas no estado até 2025.

Veja detalhes sobre as ações de sustentabilidade do Grupo através do portal www.energisajuntos.com.br

O que é o Mais Luz Para Amazônia?

O Mais Luz para a Amazônia é um programa do Governo Federal, operacionalizado pela Eletrobras, que foi lançado em fevereiro de 2020 e tem como objetivo levar energia limpa e renovável à população de regiões remotas dos estados que compõem a Amazônia Legal e que ainda não têm acesso à energia elétrica, como Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Tocantins e Maranhão.