MPF pede que justiça obrigue INSS a cuidar de terreno abandonado no Conjunto Universitário

Um veículo modelo Hyundai IX35 2012, de cor prata, placa MZW-4473, que segundo a Polícia pode ter sido usado em várias ações criminosas, foi incendiado na noite deste sábado, 26, e ficou totalmente destruído pela chamas, na rua Tabosa, no Residencial Bom Sucesso, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o crime, três homens não identificados saíram de dentro do carro jogaram combustível em todo veículo e atearam fogo. Após a ação os criminosos fugiram correndo.

Segundo a Polícia, o veículo que não possui restrição de roubo ou furto pode ter sido usado na morte de Elismar de Souza Cunha, de 33 anos, mais conhecido como “Mazinho” que executado a tiros no final da tarde deste sábado, 26, em uma residência situada na Travessa da Amizade, no Ramal do Pica Pau, no bairro Amapá no segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, Elismar era um dos acusados de ter matado William Borges Soares, de 29 anos, vulgo “Tanaka” que foi morto na tarde desta quarta-feira, 23, durante um ataque de uma organização em uma residência situada na rua Rua 27 de julho no bairro Plácido de Castro na região da Baixada da Sobral.

Os criminosos chegaram no veículo Hyundai IX35 2012, de cor prata, pararam no meio do ramal, e em posse de armas de fogo invadiram a residência aonde Elismar estava assistindo ao jogo, anunciaram aos moradores do local ser policial, o proprietário foi rendido no chão e Elismar ao perceber que eram criminosos querendo o matar, correu para dentro da residência do seu vizinho, foi abordado e ferido com seis tiros na região da cabeça, costas e mãos.

Após a ação, os criminosos fugiram do local no veículo até rua Tabosa no Residencial Bom Sucesso, na região da Baixada da Sobral e o incendiaram. O corpo de Bombeiros foi acionado e apagou as chamas que já havia consumido do carro.

Policiais Militares estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida o veículo foi removido por guincho.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.