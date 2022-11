Jogaço: Camarões e Sérvia empatam por 3 a 3 em partida pela chave do Brasil

Sérvia e Camarões fizeram um jogaço e empataram por 3 a 3 na manhã desta segunda-feira (28), no estádio Al Janoub, pela 2ª rodada do Grupo G da Copa do Mundo. A partida bastante movimentada contou com gols de Castelletto, Aboubakar e Choupo-Moting para os camaroneses, e Pavlovic, Sergej Milinkovic-Savic e Mitrovic, para os sérvios. Adversárias do Brasil na chave, as duas equipes somaram o primeiro ponto no Mundial do Catar.

Com o resultado, a Canarinho pode se classificar de maneira antecipada se vencer a Suíça. Na 3ª rodada, a Sérvia vai encarar a seleção suíça, enquanto o Brasil terá Camarões pela frente. Nesta segunda-feira (28), o torcedor pode acompanhar a Futlive do SBT Sports após o confronto da seleção brasileira diante da Suíça.

O jogo

A Sérvia começou a partida no campo de ataque. Um dos principais nomes da equipe, Mitrovic acertou a trave de Camarões logo aos 16 minutos. A seleção africana, que sofreu no início, resolveu atacar na sequência. A primeira chance foi com Kunde, que bateu forte e exigiu defesa de Milinkovic-Savic. Pouco depois, os camaroneses abriram o placar com Castelletto, aproveitou desvio em cobrança de escanteio e completou para as redes no segundo pau.

Em desvantagem, os sérvios partiram novamente para o ataque. Aos 45, Tadic cobrou falta na cabeça do zagueiro Pavlovic, que acertou o cantinho de Epassy e deixou tudo igual. E bastaram apenas dois minutos para a virada: após troca de passes, Sergej Milinkovic-Savic bateu de fora da área para confirmar a virada antes do intervalo.

Na volta, a equipe comandada pelo técnico Dragan Stojkovic voltou determinada a ampliar a vantagem no duelo. Aos sete, a Sérvia envolveu a defesa camaronesa, trocou passes dentro da área, e Mitrovic aproveitou assistência de Zivkovic para anotar o terceiro – foi o primeiro gol do camisa 9 na competição.

No entanto, a seleção sérvia demonstrou relaxamento na sequência, e o preço da atitude foi cobrado. Aos 18, Aboubakar saiu sozinho, na cara de Milinkovic-Savic, e mandou para as redes de cobertura – o golaço foi confirmado após revisão do VAR. Dois minutos depois, Camarões chegou ao empate com Choupo-Moting, que recebeu passe açucarado de Aboubakar e só completou para as redes.

O jogo ficou aberto na reta final do segundo tempo, com as duas equipes encaixando oportunidades no ataque. Quem chegou mais foi a Sérvia, mas a equipe europeia desperdiçou as chances que teve. Afobada, a seleção sérvia não teve calma para buscar um novo gol. Empate por 3 a 3 entre africanos e europeus.

VEJA OS MELHORES MOMENTOS: