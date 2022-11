Acre faz integração e ajuda expandir Rede Transforma.Gov no País

A Rede TransformaGov.BR de Gestão Estratégica e Transformação do Estado agora está presente em todo o Brasil. Criada em novembro de 2019, a rede completou, neste mês de novembro, sua expansão pelo país com a integração dos estados do Acre, Amapá e Roraima. Coordenada pela Secretaria de Gestão (Seges) do Ministério da Economia (ME), a rede faz parte do programa TransformaGov.BR, para simplificar e a modernizar a gestão dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional em todas as representações regionais.

Na prática, o TransformaGov.BR promove ações que resultem na redução de custos e no aumento da efetividade no gasto dos recursos públicos. Em suas ações, o TransformaGov.BR apresenta soluções em temas relacionados à gestão pública desenvolvidas pelo Ministério da Economia, como órgão central, e difunde propostas de outros colaboradores, como a Escola Nacional de Administração Pública (Enap).

Entre as soluções disseminadas pela rede, estão as atas de contratação centralizadas promovidas pela Central de Compras, como o TaxiGov e o Almoxarifado Virtual Nacional; o projeto em parceria da Seges com a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) de racionalização da ocupação predial pelo serviço público, o RacionalizaGov; e a capacitação de servidores públicos em temas-chave para o aprimoramento da gestão na ponta, em parceria com o programa Enap em Rede.

O secretário de Gestão, Renato Fenili, destaca a importância da abrangência nacional da Rede TransformaGov.BR com o propósito de inspirar e conectar pessoas e instituições, por meio da colaboração e democratização de saber, gerando capacidades, sinergias e valor público. “O TransformaGov.BR estimula a inovação e a difusão do conhecimento produzido nos diversos órgãos e entidades que integram a rede. Atualmente, presente nas 26 unidades da federação brasileira, ela alcança mais de mil representações do governo federal fora de Brasília”, disse Fenili.

No Distrito Federal, as ações do Programa TransformaGov.BR são levadas às unidades centrais de órgãos e entidades do governo federal pelo Departamento de Transformação Governamental da Seges.