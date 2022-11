PRF apreende veículos com mais de 63 kg de drogas na BR-364 em Rio Branco

O termo jubilamento significa o desligamento de alunos de graduação que ultrapassarem o prazo máximo de tempo para a conclusão de seus cursos.

Perderá o vínculo com o curso o estudante que não integralizar os componentes curriculares no prazo estabelecido. No entanto, o aluno jubilado poderá participar de novo processo seletivo e, uma vez aprovado, fará jus ao aproveitamento de estudos.

A Coordenação de Registro Escolar do Ifac Campus Xapuri publicou o edital do processo de jubilamento de estudantes dos cursos superiores da unidade. O documento contém as listas de estudantes em risco de jubilamento no período letivo 2022.2 e em situação de provável jubilamento no semestre letivo 2023.1.

Os estudantes que estão em risco de jubilamento devem comparecer na coordenação do seu curso ou na Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão do Ifac até o dia 22 de dezembro para preenchimento do termo de compromisso, que visa organizar a realização das atividades faltantes para conclusão do curso, dentro do prazo restante para o estudante.

O edital também notifica os estudantes que ultrapassaram o tempo máximo para a integralização do curso, especificado no projeto pedagógico, a apresentarem defesa escrita no período de 22 de novembro a 22 de dezembro a ser protocolada junto à Coordenação de Curso. Na oportunidade, o estudante poderá alegar toda a matéria que entender como relevante ao exercício de suas defesas, inclusive com a juntada de documentos.

O edital ainda poderá sofrer alterações.