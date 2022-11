Policiamento do Interior vai atender reivindicações em barreira policial na fronteira

Após o ac24horas veicular denúncia de policiais do 4º Batalhão da Polícia Militar do Acre sobre a instalação de uma barreira policial na divisa de Plácido de Castro com a Bolívia sem condições de trabalho para os policiais, a Associação dos Militares do Acre (AME) se manifestou sobre o assunto.

A entidade informou por meio das redes sociais que o comandante do Policiamento do Interior, tenente-coronel M. Jorge foi contatado por telefone e que garantiu atender as reivindicações dos policiais no sentido de fornecer as condições logísticas e estruturais para que o trabalho seja desenvolvido no local.

A AME lembrou que o policiamento na região fronteiriça é atribuição de outras forças e informou que os policiais que foram vítimas de um acidente de carro quando retornavam do primeiro serviço prestado na referida barreira não sofrerem ferimentos graves e já estão bem após receber atendimento médico.

A medida tomada pelo 4º Batalhão da Polícia Militar de colocar uma barreira na divisa com o lado boliviano com apenas dois policiais não agradou aos militares lotados naquela região do estado. Denominado de “Operação Barreira”, o serviço consta nas escalas deste sábado (26), domingo (27) e segunda (28).

Os policiais não contestaram a implantação da barreira em si, mas denunciaram a falta de estrutura como a medida foi posta em prática. Segundo as informações prestadas, não há qualquer logística ou infraestrutura para a permanência dos policiais no local em turnos de 12 horas.

“Os policiais ficarão largados lá, no máximo com uma viatura ao lado, o dia e a noite toda em turnos de 12 horas. Sem nenhuma tenda ou uma base móvel, sem água para beber ou lavar as mãos ou objetos, sem banheiro para as necessidades, além do baixo efetivo para combater os criminosos”, disseram os militares.