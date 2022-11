Mulher é morta com 16 facadas na véspera de completar 28 anos

A prefeitura de Mâncio Lima por meio da Defesa Civil Municipal e em parceria com o Governo do Estado instalou na manhã dessa quinta-feira, 24, um posto de monitoramento hidrológico do Rio Japiim, a primeira do município.

O sonar do equipamento desenha o fundo do rio, possibilitando acompanhar o nível e desenvolvimento das águas, bem como velocidade, vazão, profundidade e a largura do rio. A leitura será feita diária e os números irão alimentar o banco de Dados da Defesa Civil Municipal para que medidas preventivas sejam tomadas em relação aos moradores que vivem nesta área.

Além da estação no Rio Japiim, a comunidade São Salvador, no Rio Moa, possui uma coleta de plataforma de dados – PCD. Os instrumentos servem para medir as precipitações hidrológicas tanto no período de estiagem, verão, como nas cheias, inverno.

O Prefeito em exercício de Mâncio Lima, Renan Costa, vai solicitar a instalação de mais duas réguas no Rio Azul e no Rio Moa.

“Vou fazer um pedido formal ao prefeito Isaac para que junto a Defesa Civil Estadual possamos adquirir mais duas réguas para os Rios Moa e Azul visto que em seus entornos moram centenas de moradores e já tiveram sérios prejuízos com o transbordamento das águas. Muitas famílias tiveram que deixar suas casas e se abrigar em casa de parentes”, disse Renan Costa.

Em 2020 e 2021 os rios Moa e Azul transbordaram e ultrapassaram o nível normal de suas cotas atingindo centenas de ribeirinhos.